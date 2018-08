Negatief zwemadvies voor IJzeren Man in Eindhoven door blauwalg

Het negatief zwemadvies geldt voor beide zwemzones, diep en ondiep. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als een structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond.

Blauwalgen

Blauwalgen komen van nature voor in het water, maar geven overlast als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Blauwalgen maken het water troebel en ze kunnen giftige stoffen afscheiden die schadelijk zijn voor mens en dier. Ook kan stankoverlast en vissterfte ontstaan. De belangrijkste oorzaak van blauwalgenoverlast is een grote hoeveelheid voedingsstoffen in het water.