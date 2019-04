Negen gewonden bij ongeluk op rondweg Eindhoven

Politieman met kinderpor­no was leider bij scouting­groep in Eindhoven

14:07 EINDHOVEN - De politiemedewerker die op non-actief is gesteld wegens het bezit van kinderporno, was enkele jaren jeugdleider bij Scouting Stratum in Eindhoven. Daar is hij in 2017 gestopt. Als lid is hij nu ook op non-actief gesteld door de Eindhovense scoutingtak.