Negen mensen aangehouden voor illegaal gokken bij woning in Woensel

Wethouder Torunoglu Eindhoven: ‘Nu behoud Hessen Kassel­straat eisen, maakt gemeente onbetrouw­baar’

11 maart Wel wil wethouder Torunoglu nog eens praten met ontwikkelaar B&N 40 over het plan, op verzoek van D66 en CDA. Maar zonder dwang. Want de initiatiefnemer voor de sloop van de bedrijfspanden en de bouw van 16 appartementen met evenveel werkruimtes, heeft zich netjes aan de regels gehouden. En een ‘ordentelijk’ inspraakproces gevoerd met de buurt die enthousiast is.