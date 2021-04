Neos dagbesteding in Eindhoven nu ook voor wijkbewoners: ‘Ik weet niet eens wie hier van Neos komt’

Toch is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat HK1 een buurthuisfunctie gaat vervullen. HK1 blijft een centrum voor dagbesteding voor mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door een ziekte of psychische problemen.

Een open centrum

De heropening van HK1 donderdag was vooral een momentje om de veranderde werkwijze duidelijk te maken en ruchtbaarheid te geven aan de open status van het centrum. Plannen voor nieuwe activiteiten zijn nog volop in ontwikkeling, al is daar in de praktijk deels al wel mee begonnen.

Ook voor en door de buurt

Daarvoor werkt Neos nauw samen met CKE, het Van Abbemuseum en het Summa College en is er naast productie, vooral veel ruimte voor creatieve activiteiten als schilderen, muziek en schrijven. ,,Maar ook zullen hier in de toekomst meer buurtactiviteiten plaatsvinden", zegt Neos-bestuurder Raoul Bakkes, ,,en moet HK1 uiteindelijk ook een centrum voor en door de buurt zijn.”

Mes aan twee kanten laten snijden

Volgens activiteitenbegeleider Han Versteeg is er vooral sinds corona veel eenzaamheid onder de mensen. ,,Ook die willen we door deze zware periode heen trekken en koppelen aan onze cliënten. Door de samensmelting van deze groepen in onze werkplaatsen en ateliers vallen verschillen weg en snijdt het mes aan twee kanten. Want deze plek biedt heel veel mogelijkheden en als het ene niet lukt, hebben we hier genoeg alternatieve mogelijkheden.”

Weg naar HK1 gevonden

Sonja van Lang is een van de mensen uit de wijk die haar weg naar HK1 al gevonden heeft. Tijdens een van de therapiesessies die ze bezoekt, begon ze met tekenen en ontdekte dat ze dat graag deed. Toen ze eenmaal een tijdje bezig was, zag een buurtbewoonster haar werk en tipte haar eens bij HK1 langs te gaan.

Warm bad

Ze vertelt: ,,Sindsdien kom ik hier elke week wel een of twee keer en ik steek er elke keer wel iets van op. HK1 voelt als een warm bad: het is altijd leuk, ik kan lekker een praatje maken en iedereen gaat respectvol met elkaar om. Eigenlijk weet ik niet eens wie hier een Neos-cliënt is en wie niet en eerlijk gezegd maakt me dat ook helemaal niets uit.”

Gratis en geen verwijzing

Ondertussen toeren wagentjes van CKE & Hartendames en van HK1 zelf door Gestel om mensen attent te maken op de mogelijkheden die het centrum voortaan biedt. Want voor mensen die dagbesteding nodig hebben, staat de deur van HK1 open, kosteloos en zonder verwijzing of indicatie. De vernieuwde vorm van dagbesteding moet uiteindelijk in alle Eindhovense stadsdelen gerealiseerd worden. Daarvoor heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld.