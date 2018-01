Neos Eindhoven sluit Ritahuis en Sociaal Pension als Labrehuis klaar is

EINDHOVEN - Het Sociaal Pension aan de Boutenslaan in Eindhoven gaat over enkele jaren dicht. Ook in het Ritahuis aan de Hoogstraat wil opvangorganisatie Neos geen zorg meer verlenen als de huidige bewoners zijn verhuisd naar de nieuwbouw van het Labrehuis.

Dat zei directeur Pim Dijkstra van Neos dinsdagavond op de inspraakavond van de gemeenteraad over het bestemmingsplan voor het Labrehuis. Hij redeneert dat er op die manier in de wijk dus veel minder opvang komt in de toekomst.

Buurt

Of het genoeg is om de buurt mee te krijgen bij de plannen voor het Labrehuis, dat een nieuwe naam krijgt als het aan Dijkstra ligt, is maar zeer de vraag. Misha Brand zei namens de omwonenden aan de Scheidingstraat dat zij de toezeggingen eerst zwart op wit willen: ,,Anders kunnen ze altijd teruggedraaid worden." Bovendien tellen de bewoners ook woonvormen mee waar cliënten van Neos en GGzE min of meer zelfstandig wonen. Voor Dijkstra gaat 'dat veel te ver. Het is niet aan buurtbewoners om te bepalen wie er waar welke zorg mag krijgen". Dijkstra ontkent verder dat Neos nog mensen begeleidt in gewone woonhuizen in het gebied direct rond het Labrehuis, terwijl Brand zo een huis weet aan te wijzen.

Plannen

Al drie jaar is er nu gepraat over plannen om het Labrehuis te vervangen door een nieuwbouw met 80 kamers en 16 appartementen, ook voor het Ritahuis. Omwonenden voelen zich niet gehoord door Neos , de gemeente Eindhoven en 'Thuis, de corporatie die het nieuwe Labrehuis gaat bouwen. Die wijzen juist op wijzigingen in de plannen en een beheerplan dat is opgesteld. De buurt vindt dat dat te weinig houvast biedt.