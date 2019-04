Nepmuurtje aan Vestdijk op plek waar kasteel van Eindhoven ooit stond

De verbazing bij bezoekers én Eindhovenaren is vaak groot, als ambtenaar erfgoed Laura Bertels vertelt over het kasteel dat van 1420 tot 1676 waakte over het stadje aan de Dommel. Misschien is de gemeente er zelf wel debet aan dat er zo weinig bekend is over de geschiedenis. Want volgens Harrie van Helmond loopt Eindhoven op dat gebied wel heel erg achter bij andere steden. Al werkt de stad nu wel aan diverse projecten om die historie beter zichtbaar te maken, Van Helmond tekende als architect de herinnering aan het kasteel. In september als de Ten Hagestraat wordt heringericht - als onderdeel van het Vestdijk-project - moet de ‘folly’ of nepmuur gemetseld worden.