Nestkasten, insectenhotels en beplanting voor meer biodiversiteit in Eindhoven-noord

Jubilerend modehuis in Eindhoven­se binnenstad versierd in Glow-stijl

EINDHOVEN - Een winkel in fournituren, daarmee begonnen de gezusters Peeters in 1896 hun zaak op Demer 16 en de paters Augustijnen waren destijds hun beste klanten. Nu, 125 jaar later, is Modehuis Peeters nog steeds een begrip in de Eindhovense binnenstad en de enige in dat segment die nog over is. Om die mijlpaal te vieren is de gevel van het winkelpand versierd in de stijl van GLOW.

15:10