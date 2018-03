Net geopereerde hartpatiënt met drank op achter stuur; rijbewijs kwijt

Geen verrassing: tweederde van de Eindhovense studenten is man

7:25 EINDHOVEN - Van alle huishoudens in Tilburg is 9,3 procent van studenten. Dat berekende het CBS. Daarmee is het qua verhouding de grootste studentenstad van Brabant. Eindhoven volgt met 6,9 procent, Breda met 6,4 procent.