Net open en dan een lockdown, een bittere pil voor D’eters, maar ingecalculeerd

,,We zijn nu twee weken open en we hebben een supergoede eerste week gedraaid, ook dankzij Glow natuurlijk. En ja, dan is het een bittere pil als er weer nieuwe coronamaatregelen gelden. Het druist tegen je principes in om mensen vlugvlug te laten eten, geen tijd meer voor een toetje of koffie, de rekening letterlijk op tafel te gooien en om 20.00 uur de deur uit te zetten.” Ze hadden het ook niet verwacht, geeft Bram de Haan toe, maar wel ingecalculeerd. ,,Het is altijd een risico als je een restaurant gaat openen. Dus nu ook.”