Netbeheerder Enexis: Speurhond Lady heeft het lek zo gevonden in Eindhoven

EINDHOVEN - Weg met slimme meetapparatuur om kabelbreuken op te sporen. Speurhond Lady doet het sneller en efficiënter. Netbeheerder Enexis zet haar en andere honden in tijdens storingen in het laagspanningsnet.

Speurhond Lady loopt in een zigzag-patroon over straat in het Eindhovense stadsdeel Gestel. In haar kielzog baasje Veronique. De hond weet niet dat Veronique om de hoek een verbrand stukje stroomkabel heeft verstopt. Maar al snel gaat Lady op de grond. Een teken dat zich daar een 'storing' bevindt. ,,Dat ging lekker snel, goed gedaan meisje", zegt Veronique. Ze beloont de Mechelse herder met een balletje waar ze vrolijk mee speelt.

Christ van Gool is in zijn nopjes met het 'speurhonden-project'. Hij werkt bij de storingsdienst van netbeheerder Enexis en hoorde een paar jaar terug over honden die gaslekken opsporen. Van Gool kreeg contact met het Helmondse bedrijf K9 STES (scent, training, education, services). Eigenaars Fred en Veronique Guit zetten speurhonden in voor allerlei 'klussen': van het speuren naar drugs tot het vinden van explosieven.

Sneller

En nu werken de honden dus ook voor Enexis. ,,Een gouden greep", stelt Van Gool vast. ,,Hoe geavanceerd de apparatuur ook is die we ook gebruiken, honden vinden de plek van een stroomstoring een stuk sneller." Het levert Enexis gemiddeld drie uur tijdwinst op. Uiteraard moet de hond wel getraind zijn, maar dat is voor het echtpaar Guit een koud kunstje. ,,Met de juiste training kan een hond vrijwel iedere geur op het spoor komen", zeggen Fred en Veronique.

Ze hebben in totaal zes honden 'in dienst'. De gebruikte rassen kunnen van alles opsporen. Te denken valt aan narcotica, explosieve materialen, geld of de plek waar een brand is ontstaan. De honden zijn getraind op specifieke geuren en worden daarbij geholpen door hun eigen anatomie. Het reukorgaan van een hond telt zo'n 1000 verschillende geurreceptoren. Bij een mens zijn dat er slechts 350. Daarnaast hebben honden bijna 300 miljoen reukcellen, een stuk meer dan de 5 miljoen waar de mens het mee moet doen. 'Train de hond die je hebt, en niet de hond die je hebben wilt', is het adagium van het echtpaar Guit. ,,Waar is een hond goed in? Wat geeft een hond aan? Ook wij kunnen leren van honden, zolang je er maar oog voor hebt."

Techniek de baas