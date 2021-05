Netjes gereden? Dan geld in de spaarpot

EINDHOVEN - Elke keer dat een auto niet harder dan 30 kilometer per uur voorbij de snelheidsmeterspaarpot in de Sint Bonifaciuslaan rijdt, stijgt het saldo. Voor het geld dat in 24 dagen verdiend wordt, mag de buurt een bestemming zoeken.

Bewoners van de straat strijden al twintig jaar tegen de te hoge verkeerssnelheid. ,,Vaak gaat het maar nét goed”, weet Sander Ras, die vlak bij de op 3 mei geplaatste spaarpot woont. ,,Maar vrijdagochtend niet. Rond negen uur raakte een vrouw gewond doordat haar auto twee geparkeerde auto’s raakte en daarna over de kop sloeg. Nota bene een paar meter van de spaarpot!” Of er sprake was van te hoge snelheid weet hij niet, maar de kans acht hij groot. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat in deze 30 kilometerstraat gemiddeld 46 kilometer per uur gereden wordt.”

Verkeersdoden op nul

De provincie Noord-Brabant heeft de snelheidsmeterspaarpot drie jaar geleden geïntroduceerd, vanuit het streven het aantal verkeersdoden op nul te brengen. Vorig jaar augustus stond hij in de Frankrijkstraat. Ras, die samen met straatgenoot Rob Brinkhof bij de gemeente al jaren vraagt om een verkeersveilige inrichting van de straat, zegt blij te zijn dat de gemeente het instrument hier heeft laten plaatsen. ,,Daarmee erkent ze dat het een probleem is.”

Terwijl Ras wacht op de fotograaf van de krant, ziet hij dat het saldo na vier dagen 259,17 euro bedraagt. Inderdaad stijgt het bedrag als een auto met gepaste snelheid richting Tivolilaan rijdt, maar de bijdrage verschilt per keer.

Quote In een 30 kilometer­straat heeft rechts voorrang, maar niemand haalt het in zijn hoofd daar op te rekenen Sander Ras, bewoner Sint Bonifaciuslaan

In de Frankrijkstraat ging het om vijf cent, terwijl de gemeente Halderbergen per keer bijna een euro per keer in de spaarpot deed. Ras houdt wel van een grapje. ,,Het zou meer opleveren als het ging om auto’s die te hard rijden!”

Dat er niet veel ongelukken gebeuren, is omdat weggebruikers zich hebben aangepast, legt hij uit. ,,In een 30 kilometerstraat heeft rechts voorrang, maar niemand haalt het in zijn hoofd daar op te rekenen. Elke dag kan ik mijn auto total loss laten rijden als ik wil.”

Niet handhaven

De politie heeft laten weten niet te gaan handhaven als de inrichting van de straat niet past bij de gewenste snelheid, heeft Ras gehoord. Over hoe die inrichting zou moeten zijn, laat hij zich niet uit. ,,Wij zijn niet deskundig. Maar we weten wel dat dit niet goed is.” Toch heeft de gemeente jaren geleden een poging gedaan met een middengeleider. Toen klaagden de fietsers dat ze dienden als levende snelheidsremmers.

Wethouder Monique List brengt vrijdag 21 mei een bezoek aan de straat. Dan maakt ze de bestemming van het gespaarde geld bekend. Ras kijkt er naar uit. ,,Alle aandacht is welkom. Zo wordt steeds duidelijker dat er iets moet gebeuren.”