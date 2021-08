Netkous van 4.300 vierkante meter moet vallende stenen bij Eindhovense woontoren De Regent voorkomen

Haren onder bed, schimmel en vlekken in vakan­tiecha­let: familie Gillis moet zwaar door ’t stof

24 augustus ARNHEM/OMMEL - De Oostappen Groep Vakantieparken van de familie Gillis heeft er flink van langs gekregen. Het tv-programma MAX Vakantieman legde haarfijn bloot hoe smerig een chalet op Vakantiepark Arnhem is en dat het eigenlijk onverantwoord is om er gasten in te laten verblijven. ,,Dit mag nooit gebeuren,” reageert Gillis junior.