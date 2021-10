Netwerkvereniging JONG! is geen jasje-dasje-club

EINDHOVEN - Hoe houd ik mijn personeel gemotiveerd? Hoe houd ik de sfeer goed in coronatijd? Hoe ga ik om met sociale media? Hoe houd ik werk en privé in balans? Allemaal vragen waar jongeren in hun werk tegenaan lopen. Voortaan bespreekbaar in netwerkvereniging JONG! Eindhoven.

JONG! staat voor Jong, Ondernemend, Nieuwsgierig en Gezellig. De club bestaat sinds 2013 en is al succesvol in Valkenswaard, Veldhoven, Nuenen, Nederweert, Waalre en Weert. En nu ook in Eindhoven. Waarom nu pas? ,,Omdat er hier eerder niemand was opgestaan om dit te gaan doen. Tot in de zomer Koen van Steensel zich meldde”, zegt Sake Kingma, voorzitter van Stichting JONG! Samen met Celine Lardenois, Céline van Vierzen en Bram Merkelbach vormt Koen van Steensel het bestuur van JONG! Eindhoven. Van Steensel werkt zelf bij Alligator Plastics en is eigenaar van BedrijvenMeeloopDag. Hij miste een netwerkclub en bezocht weleens avonden van JONG! Juist het laagdrempelige spreekt hem aan, het is geen ‘jasje-dasje-club’.

Zakelijke vrienden maken

Elke zes weken houden de besturen een netwerkavond. Van Steensel: ,,Dat is afwisselend in onze thuislocatie, de businessclub van voetbalclub FC Eindhoven, en in een bedrijf van een van onze leden of een bedrijf in de regio. We nodigen een inspirerende spreker uit, eten een hapje, discussiëren en eindigen met een borrel.”

De nadruk ligt niet op die borrel, maar op sparren met gelijkgestemden over alledaagse zaken en het uitbreiden van netwerken. Zakelijke vrienden maken in plaats van vluchtige zakelijke contacten, zo staat er op de website van JONG! Eindhoven. Dat is het verschil met een borrel in de kroeg. Merkelbach kan dat als café-eigenaar van Sgt. Peppers beamen. ,,Je kent wel veel mensen, maar je weet niet wat ze doen.”

Lage drempel is het succes

Het succes van de netwerkvereniging komt door de lage drempel, volgens Kingma. ,,En dat is ook meteen het verschil met andere clubs waar de contributie bijvoorbeeld veel hoger is en waar je ondernemer moet zijn. Dat hoeft bij JONG! niet. Iedereen komt met een andere reden naar een bijeenkomst. Om visitekaartjes uit te delen, contacten te leggen, om te leren van de sprekers en ook voor de gezelligheid.” Er is een hechte samenwerking tussen de verschillende afdelingen, iedereen mag aansluiten.

Vrijdag 15 oktober is de eerste bijeenkomst van Eindhoven in het Philips Stadion. Op de kick-off komt Huib van den Heuvel, directeur van Solarge spreken. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via de website. ,,En in het bestuur hebben we ook nog wel een plek”, besluit Van Steensel.