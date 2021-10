Neuzen moeten weer dezelfde kant op voor A.F.Th. van der Heijden Huis

EINDHOVEN - Opgestapte kwartiermakers, denktank en vrijwilligers schopten de realisatie van het A.F.Th. van der Heijden Huis in DomusDela danig in de war. Volgens voorzitter van de stichting Edzo Doeve was er inderdaad onenigheid, maar na een goed gesprek is inmiddels iedereen weer on speaking terms en wordt geprobeerd alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Eigenlijk zou het A.F.Th. van der Heijden Huis op 15 oktober opengaan. Dat is uitgesteld naar voorjaar 2022, met de bedoeling in oktober wel te starten met activiteiten. Een lezing op 31 oktober gaat echter niet door, omdat het Huis nog niet klaar is. Maar wanneer is dat dan? Dela-directeur Edzo Doeve: ,,Ik ben een onverbeterlijke optimist, maar ik kan niet zeggen wanneer het Huis opengaat. Ik was verbaasd en geschrokken dat zo veel mensen opstapten, maar de handdoek lijkt in de ring gegooid en we proberen met praten de lucht te klaren.”

Intussen is er nog vrijwel geen cent subsidie binnen en staat het Huis in DomusDela leeg. Een grote foto van Adri van der Heijden pronkt in de etalage, maar de schrijver verleent alleen zijn naam nog maar. Een intern verschil van mening houdt de boel behoorlijk op.

Verschil in visie zorgt voor tweespalt

Een lang verhaal kort. Aan de ene kant van de stichting De Tandeloze Tijd staan de professionals: voorzitter Edzo Doeve, de beoogde curator Gerard Rooijakkers en zakelijk leider Simone van der Heijden. Aan de andere kant staan de kwartiermakers, de denktank en de vrijwilligers. Het verschil in visie in de invulling van de vorm en de inhoud van Het Huis zorgde voor deze tweespalt. Kwartiermaker Renny de Bruyn: ,,Zij wilden een grote expositieruimte met een piepkleine ontmoetingsruimte voor de AFTh community en wij wilden net andersom. Oftewel zij wensten een min of meer statische tentoonstelling en wij een dynamisch centrum voor Taal en Literatuur.” Ook vonden de vrijwilligers dat ze niet voor ‘vol’ werden aangezien.

Doeve: ,,We hebben onze beelden onvoldoende met elkaar gedeeld en zodoende langs elkaar heen gewerkt. Kunst is om dit nu op te lossen. De lucht moet geklaard worden en ik denk dat dat lukt. En die subsidies? Die komen er wel.” De Bruyn is iets voorzichtiger en heeft het over een mogelijke opening naar hernieuwde samenwerking, waarbij de deur nu op een kier staat. Uit de toekomstige gesprekken moet blijken in hoeverre die deur verder opengaat.

Droom verwezenlijken

Dus de donateurs hebben niet voor niets de door Van der Heijden speciaal voor het Huis geschreven novelle, ‘Ik zou van de hoge, ik zou in het diepe’, gekocht? ,,We willen allemaal onze droom te verwezenlijken en hopen dat het huis er komt”, besluit Doeve.