Newion uit Eindhoven investeert in logistieke start-up Synple

Newion is een investeringsmaatschappij met vestigingen in Eindhoven en Heerenveen. Het bedrijf investeert middels fondsen waarin door beleggers wordt geïnvesteerd. Het fonds Newion III richt zich op business softwarebedrijven. Een belangrijke investeerder in dit fonds is het European Investment Fund.

Synple in Breda is in 2015 gestart met toegepast onderzoek op het gebied van logistieke samenwerking in de transportsector. In samenwerking met onder meer Dinalog, Connekt en TNO zijn projecten opgestart om het concept te testen. Synple is actief in het wegtransport van zware goederen en pallet transport.