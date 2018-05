Nicci French in Natlab Eindhoven: Altijd samen schrijven maar nooit gezamenlijk

Als de microfoon van de Engelse schrijfster Nicci Gerrard plots uitvalt, neemt haar man Sean French het gesprek over en beantwoordt de aan haar gestelde vraag.



Het is eigenlijk precies zoals het tijdens het schrijven van een boek aan toe gaat in huize French. Onder de naam Nicci French schreven ze samen acht delen van de populaire Frieda Klein-serie, vrijdagavond werd het laatste deel 'De dag van de doden' gepresenteerd met een interview en signeersessie in het Eindhovense Natlab. Ook aanwezig is hun vaste redacteur A.J Finn die onlangs debuteerde met een eigen roman: De vrouw in het raam. Het duurt tot na de pauze voor eindelijk de vraag gesteld wordt waar de zaal vanaf het begin opwacht: hoe schrijf je samen een boek? ,,Schrijf samen maar nooit gezamenlijk", is hun belangrijkste tip Een keer probeerden ze het toch, na drie uur en evenzoveel zinnen op papier gaven ze het op.