Zelf wil de jonge lijsttrekker overigens niet spreken van provoceren. ,,We staan voor onze standpunten en laten ons tot niks dwingen. We zetten geen mondkapje op omdat de burgemeester dat wil. En testen voor een raadsvergadering gaan we ook niet doen.” Wat als we andere raadsleden dan besmetten? ,,Dat is hun probleem. Risico’s horen bij het leven. Als je in een auto stapt, kun je ook een ongeluk krijgen.”