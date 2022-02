Nicolas Knoester lijsttrekker Forum voor Democratie in Eindhoven

EINDHOVEN - Nicolas Knoester is lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) bij de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven volgende maand. De partij heeft in totaal tien kandidaten op de lijst.

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. De partij heeft over de kandidaten zelf nog niet meer bekendgemaakt. Ook is er nog geen verkiezingsprogramma.

Nicolas Knoester wil desgevraagd niet meer over zichzelf vertellen en verwijst naar het landelijke partijkantoor. Volgens een profiel op internet is hij vorig jaar afgestudeerd aan het Stedelijk College en nu bezig met een rechtenstudie aan de Avans Hogeschool. Ook is hij lid van de jongerenorganisatie van FvD.

Helmondse lijsttrekker

Een opvallende naam tussen de kandidaten van Forum voor Democratie in Eindhoven is Theo Heller uit Helmond. Hij is in zijn woonplaats lijsttrekker voor de partij en staat in Eindhoven op plek acht.

Forum voor Democratie behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar 5848 stemmen (4,8 procent) in Eindhoven. Bij een vergelijkbare score dit jaar komt de partij uit op twee gemeenteraadszetels.

Alle kandidatenlijsten van de zeventien partijen die meedoen aan de verkiezingen in Eindhoven zijn vrijdag officieel vastgesteld. Met een loting hebben de zes debuterende partijen een plek op het stembiljet gekregen. Forum voor Democratie is lijst vijftien op het stembiljet.