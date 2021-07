De dag voor de terugvlucht naar Eindhoven staat Adams wél bij. De beloftevolle saxofoniste uit Putte had in het Italiaanse Modena opgetreden met het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. ,,Daarna hebben we met een clubje super gefeest op het strand. Tequila was hot toen. En ik was jong, 23, had net verkering met Maurice.”