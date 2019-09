Niemand echt blij met ‘dialoog’ Zwarte Piet

Eindhoven

Dat werd maandagavond in het Stadskantoor duidelijk bij de presentatie van de ‘dialoogsessies’ die burgemeester John Jorritsma deze zomer hield. Onlangs liet het intochtcomité van Eindhoven al weten dat de Pieten net zo bruin worden als vorig jaar. Het vindt dat met makeup, haardracht en kleding al genoeg wordt afgeweken van de ‘standaard Zwarte Piet'. Jorritsma benadrukte maandag dat dit een onderwerp is waar ‘de samenleving’ over gaat.

De gemeenteraad had eind vorig jaar in een motie opdracht gegeven tot de dialoogsessies. Aanleiding was het feit dat hooligans Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstranten aanvielen. Bij de uitwerking heeft Jorritsma de focus laten verschuiven van het uiterlijk van de Piet naar het tegengaan van ‘polarisatie’. ,,Zo doen jullie net alsof het gaat om gelijke partijen, Ajax en Feijenoord of zo. Wij strijden tegen onrecht”, merkte een bezoeker verontwaardigd op. ,,Wij zien Zwarte Piet als racisme, net als de VN en de kinderombudsman.”