‘Niemand kan nog zeggen: er is hier niks te doen’; Activiteitensite RegioRadar brengt alle uitjes in Zuidoost-Brabant in één klap in beeld

Dat is noodzakelijk, want er is enorm veel te beleven in de regio, zo blijkt. ,,Het uitgangspunt van de nieuwe website is bewoners en bezoekers te laten zien wat er in Zuidoost-Brabant allemaal te doen is", vertelt Peter Kentie van marketingorganisatie Eindhoven365. ,,Dat doen we niet alleen voor Eindhoven, maar voor alle 21 gemeenten in de regio, in zijn volle breedte. Het culturele en vrijetijdsaanbod is zeer gevarieerd. Het kan gaan over de theaters en paaseieren zoeken, maar ook over de Brabantse Dag en kwalleballen in Valkenswaard. Zelfs ons valt dan op hoe groot het aanbod is.”