Niemand kent de gearresteerde 'man van 12,5 miljoen’

Alleen nog stapels hout zijn er over van de skatebaan in Area 51 in Eindhoven

6 mei EINDHOVEN - De 3000 vierkante meter grote skatebaan van Area 51 op Strijp-S is in enkele weken tijd veranderd in een groot aantal stapels balken en platen. Uit elkaar geschroefd, gesorteerd, op pallets geladen. Om straks weer hergebruikt te worden als de verbouwing van het skate- en BMX-park in Eindhoven zover is.