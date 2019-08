Niemand mag nieuwe brug Meerhoven over

Dat meldt de gemeente Eindhoven aan bewoners van Meerhoven. Het gaat om de laatste grote brug in Park Meerland, die ervoor moet zorgen dat fietsers en wandelaars van de wijk Waterrijk via het park naar het winkelcentrum van Meerhoven kunnen en terug. De betonconstructie voor de brug is al af en wordt 9 september in 14 delen naar het park gebracht. De gemeente verwacht dat de brug in november klaar is.