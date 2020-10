Nienke Bruinsma bouwt al tien jaar aan Woensel-West: ‘Ik had het achteraf niet anders gedaan’

EINDHOVEN - Iedere bewoner van Woensel-West woont kent haar van naam of gezicht. Nienke Bruinsma was tot vandaag tien jaar lang de coördinator van een uniek vrijwilligersprogramma.

In 2007 werd Woensel-West aangewezen als één van de veertig Vogelaarwijken die een stevige opknapbeurt nodig hadden, op fysiek én sociaal vlak. Woningcorporatie Trudo en de gemeente besloten om het samen totaal anders te doen. In een aantal sloopwoningen woonden creatievelingen die zich positief voor de wijk inzetten, om hen te behouden werd het inplaatsingsprogramma bedacht. Voor een tegenprestatie van tien uur vrijwilligerswerk per maand konden studenten voorrang krijgen op een woning in Woensel-West. Toen al, en nog steeds een uniek programma in Nederland. Binnen een jaar waren er zoveel vrijwilligers dat Trudo zocht naar een programmamanager.

120 vrijwilligers

Daar kwam Nienke Bruinsma in beeld. Ondanks haar achtergrond in werktuigbouwkunde was er toch aansluiting met sociale coördinatie in de wijk: zij organiseerde destijds als vrijwilliger muziekles in Woensel-West. ,,Ik kreeg de taak om te kijken waar deze buurt behoefte aan had en daar vrijwilligers bij te vinden.”

Nu zijn dat er 120. Dat is een delicate opgave, want je bepaalt zo als corporatie wel gericht de samenstelling van een wijk. ,,Om er geen studentenbuurt van te maken gingen we al vrij snel ook op zoek naar mensen boven de vijfentwintig en jonge stelletjes en het liefst nog mensen die ook langer in de wijk wilden blijven wonen.”

Of al die vrijwilligers uiteindelijk een positieve invloed heeft gehad op de wijk valt moeilijk met cijfers aan te tonen, maar een goed voorbeeld zijn de taalprogramma's op basisschool 't Palet. Mede daardoor werd het in 2018 benoemd tot een excellente school.

Diverse demografie

Daarnaast zie je het ook als je er rondloopt. Oude en nieuwe bewoners trekken met elkaar op. Woensel-West is de buurt geworden waar de lokale ijzerboer dealtjes maakt met een nieuwe vintagewinkel. Bruinsma: ,,Ik denk dat je nergens in de stad zo'n diverse demografie vindt die zo verbonden is met de wijk. Ik kijk echt met trots terug op deze periode en had het achteraf denk ik niet anders gedaan.”

Het doel is uiteindelijk dat Woensel-West ook zonder het inplaatsingsprogramma in de sociale lift blijft. ,,De kindervakantieweek is vanuit ons opgezet, maar is nu een onafhankelijke organisatie geworden. Hopelijk lukt dat met de andere initiatieven ook. Dan staat Woensel-West echt op eigen benen.”

Wanneer het inplaatsingsprogramma tot een einde komt is nog niet duidelijk. Bruinsma gaat als ZZP’er verder om in andere buurten vrijwilligersprogramma’s te coördineren.