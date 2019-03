Nientje van Loon uit Eindhoven: Van hospice naar 100 jaar worden

Erg druk zal het morgen waarschijnlijk niet worden op de honderdste verjaardag. De zus en schoonzus van Nientje van Loon - Van Oosterhout zijn niet fit genoeg meer om op bezoek te komen in verpleeghuis Eikenburg. En haar drie kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen worden over een paar dagen verspreid, vertelt schoonzoon Kees. Het gehoorapparaat werkt niet meer goed en ze is sneller moe. Lopen gaat ook niet meer, sinds ze in haar appartement op de Lichtstraat was gevallen, vier jaar geleden. Ze ging toen zo snel achteruit dat ze in het hospice De Regenboog terechtkwam, ook op het landgoed Eikenburg. Maar daar was de verzorging zó goed, dat ze na acht weken niet meer terminaal was.

Nu is mevrouw Van Loon helemaal tevreden in het kleinschalige verpleeghuis, dat met 22 kamers gebouwd werd voor de ouder wordende Broeders van Liefde, die tientallen jaren het jongensinternaat Eikenburg hebben geleid. ,,Die zijn geen van allen zo oud geworden als ik", weet ze.

Al eerder heeft ze een stap terug naar zelfstandigheid gezet. Met haar man Piet, die leed aan prostaatkanker, woonde ze in verzorgingshuis Gagelbosch in Gestel. Na zijn overlijden verhuisde ze naar de Lichtstraat in het centrum van de stad. ,,Daar heeft ze tien jaar gewoond", vertelt haar schoonzoon. ,,Aanvankelijk keek ze uit op de kantoren aan de Vonderweg, een beetje saai vond ze dat. Later kwam het leeg te staan en werd het gekraakt. Dat bracht leven in de brouwerij en daar heeft ze veel van genoten."

Dan neemt Nientje het gesprek weer over. ,,Lieshout, daar ben ik geboren. We zijn heel vaak verhuisd. Via Brunssum kwamen we in Eindhoven. Ik kon goed leren vroeger. Maar ik moest van school. Werken, geld verdienen."