Niet alle middelbare scholen willen open vanwege zorgen over veiligheid: ‘Je hoort van leerlingen dat ze zelftesten niet gaan doen’

INGEZONDEN OPINIE Huisves­ting daklozen verdelen over wijken in Eindhoven; aanpak is dweilen met kraan open

3 juni EINDHOVEN - In de aanpak van deze coronapandemie was aanvankelijk ‘we doen het samen’ het collectieve gevoel. Inmiddels zien we steeds meer twijfels over het beleid en er worden zelfs vraagtekens geplaatst of Covid-19 eigenlijk wel bestaat. De zorg zet al anderhalf jaar alle zeilen bij. Niet alleen in de ziekenhuizen, waar patiënten op de IC terecht komen, maar bijvoorbeeld ook in de daklozenzorg.