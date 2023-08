Niet alledaags: man verwurgde medepatiënt GGzE en wil graag tbs

Automobi­list scheurt met 132 kilometer per uur over Boschdijk in Eindhoven

EINDHOVEN - Een bestuurder is maandag geflitst toen hij ver boven de maximumsnelheid over de Boschdijk in Eindhoven reed. Volgens de verkeerspolitie van Oost-Brabant haalde de automobilist een snelheid van 132 kilometer per uur.