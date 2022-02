Niet bang zijn, de dansende tijgers jagen de boze geesten weg

Bij Jong PSV staan gewoon weer nieuwe doelpunten­ma­kers op, ook Helmond Sport gaat over de knie

Het gaat dit kalenderjaar crescendo met Jong PSV, dat vrijdag de vierde wedstrijd op rij won. Na Almere City FC, VVV en Excelsior ging ook Helmond Sport over de knie: 2-0. Het was geen galavoorstelling van de ploeg van Ruud van Nistelrooy, maar Jong PSV won wel volledig verdiend van de buurman. Fodé Fofana was een van de doelpuntenmakers, maar liet ook een paar kansen liggen.

