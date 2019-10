Niet drugsafval, maar billendoekjes zijn de grote vijand bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Eindhoven

Drugsafval

Een bezoeker is vooral benieuwd hoe er wordt omgegaan met lozingen van drugsafval. Geen gekke vraag. In mei meldde het televisieprogramma 'De kennis van nu' dat in deze regio gemiddeld één keer per week drugsafval rechtstreeks in het riool verdwijnt. Toch blijven volgens Waterschap De Dommel de gevolgen beperkt, door de omvang van de waterzuiveringsinstallatie. Er komt zoveel rioolwater doorheen dat het aanwezige drugsafval sterk wordt verdund. Waterschap De Dommel houdt deze waardes scherp in de gaten via 1200 meetpunten. ,,Wanneer die uitslaan, kunnen we een deel afsluiten of water wegpompen. Dat moest ooit bij de DAF-fabriek worden gedaan nadat daar diesel in het verkeerde putje terechtkwam."