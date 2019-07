Niet het doden van een stinkdier, maar de manier waaróp maakt een Eindhovenaar strafbaar

“We hebben in deze zaal helaas vaker met moord en doodslag te maken, maar niet zoals in deze zaak", merkte advocaat-generaal Ad Clarijs vrijdagmorgen op in een zitting voor het gerechtshof. Hij had zich flink in de zaak verdiept, maar volgens hem was er niks mis met het eerdere vonnis, wat volgens hem overeind kon blijven

Maskers

Ton van der Z. werd door een toevallige tv-opname landelijk bekend als ‘de stinkdiermoordenaar’. Hij had juli 2017 zo'n dier in zijn tuin gedood. Maar de kenmerkende geur van het beest verspreidde zich door de hele straat, en ook de toegesnelde politie en brandweer moesten hun maskers op. De tuin is toen met chloor bespoten.

Door de stank stuitte de politie meteen op een geval ernstige dierenmishandeling. De Eindhovenaar is zelf groot dierenliefhebber en heeft onder andere nogal wat vogels. Toen die opeens tekeer gingen, zag hij tot zijn verbazing een stinkdier in de tuin. Hij sloeg het dier met een stuk hout. Het beest reageerde door zijn staart omhoog te doen, waarop Van der Z. nogmaals sloeg, nu met een schop. Daar raakte het beest door versuft en hij verdronk het vervolgens in een emmer water.

Het Openbaar Ministerie vond het dierenmishandeling. Het kan best zijn dat de Eindhovenaar vreesde voor zijn vogels, maar dan had hij het stinkdier moeten wegjagen, of onder een emmer vangen zodat de Dierenambulance het mee kon nemen. Van der S. zei dat daar geen tijd voor was, het beest ging in de aanval. De politierechter was het met het OM eens en veroordeelde hem tot zestig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Buren

Voor het hof vertelde Ton van der Z. nogmaals hoe het allemaal ging. Wat de raadsheren en het OM vooral opviel: zodra hij het dier met de staart omhoog zag , dacht hij ‘Die moet dood'. Waarop hij vervolgens alle mogelijke moeite deed die klus zo snel en pijnloos mogelijk te klaren. Daarmee loste hij volgens zichzelf het probleem ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ op. Want als hij het wegjoeg, verplaatste het probleem zich naar de buren.

Advocaat- generaal Ad Clarijs was het daar niet mee eens: er was een scala van oplossingen. Maar Ton van der Z. ‘koos voor de dood’. “En daarvoor staat u niet terecht, maar voor de manier waarop. Stel dat u een kat zo behandelde, dan was het overduidelijk dierenmishandeling. En dat is het nu ook, ook al gaat het niet om een huisdier.”

De Eindhovenaar, die geen advocaat had, wees er op dat de KLM ooit met 440 eekhoorntjes zat en die in de shredder gooide. ‘Dan is dit beest er nog genadig van af gekomen". Daar was Clarijs het niet mee eens: slagen met hout en een schop en daarna verdrinking ‘duurt wel even'.