‘Niet korten op uitkering bij hulp aan dakloze medemens’

In principe is de hoogte van de bijstandsuitkering mede afhankelijk van het aantal personen dat in een woning woont. Iemand die alleen woont krijgt bijvoorbeeld 70 procent van het netto minimumloon. Als zo iemand een andere volwassene in huis haalt, krijgt hij nog maar 50 procent. De zogeheten kostendelersnorm. Dit vanuit de gedachte dat ook de tweede persoon een inkomen meebrengt waardoor kosten gedeeld kunnen worden.

Crisis

In de praktijk is dit niet altijd het geval. Mensen die iemand in huis halen die bijvoorbeeld in een crisis zit door een scheiding of verlies van werk. De gemeente kan daar nu in individuele gevallen al een uitzondering voor maken voor een paar maanden maar in Amsterdam is dat met het project Onder de Pannen opgehoogd tot een jaar. Het idee is dat voorkomen wordt dat mensen dakloos raken, verder in de problemen komen en onnodig gebruik maken van de maatschappelijke opvang.

In Amsterdam is het project een samenwerking tussen de gemeente, woningbouwcorporaties en de Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor mensen in sociale armoede. Andere gemeenten kunnen binnenkort tegen betaling gebruik maken van de expertise van de Regenboog Groep. In het tweede kwartaal wil het Eindhovense college beoordelen of het project iets voor Eindhoven is.

Kinderen op straat

Aanleiding voor het onderzoek van de gemeente zijn vragen in de Tweede Kamer over een toename van dak- en thuislozen vanwege de kostendelersnorm. In dat kader maakt de gemeente ook werk van voorlichting aan ouders in de bijstand die bang zijn dat hun uitkering gekort wordt als hun kinderen 18 worden. Volgens de gemeente komt het voor dat kinderen om die reden op hun 18e uit huis worden gezet. De aanname is een misverstand, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. Sowieso ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar en er zijn ook nog diverse uitzonderingen van toepassing. De gemeente gaat kijken hoe ze ouders hierover het beste kunnen informeren.