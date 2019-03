Niet langer wegkijken voor arbeidsmigranten in Zuidoost-Brabant

Ferme taal, onlangs in Valkenswaard. De gemeente wil een einde gaan maken aan de permanente bewoning van recreatieparken. Vooral tegenover arbeidsmigranten zal er weinig coulance worden betracht: die moeten per direct vertrekken. In Deurne en Reusel-De Mierden kozen de gemeentebesturen onlangs voor dezelfde lijn op de parken De Bikkels en De Hertenwei. Campings zijn bedoeld om te recreëren, is de gedachte, en dus mogen ze niet ten prooi vallen aan verdere verloedering die door de bewoning van Oost-Europeanen in chalets en caravans in de hand zou worden gewerkt.