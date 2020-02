‘Niet marchanderen met regels’ voor vergunning Koelhuis Eindhoven

EINDHOVEN - De vertraging bij de vergunning voor de tijdelijke culturele hotspot Koelhuis in Eindhoven, was onvermijdelijk. De gemeente heeft zich aan de procedures gehouden en is afhankelijk van andere instanties voor adviezen én van de initiatiefnemers voor het snel aanleveren van informatie.

En marchanderen met de regels voor (brand)veiligheid of het tegengaan van criminele investeringen wil het college helemaal niet. Over de Bibob-procedure om de betrokken ondernemers door te lichten, heeft het college al helemaal niets te zeggen; die ligt in handen van het landelijk bureau Bibob. Dat zeiden burgemeester John Jorritsma en wethouder Monique List dinsdagavond tegen een gemeenteraad die op zoek was naar manier om het proces van vergunningverlening, zeker voor dit soort tijdelijke activiteiten die de stad bruisend maken, te versnellen. Jorritsma en List zeiden wel toe te willen kijken of het mogelijk is het proces efficiënter en sneller te laten verlopen. Behalve de ambtenaren worden daarbij ook creatieve ondernemers betrokken.

Gianni Jorissen van het Koelhuis vindt het prima dat de procedures onder de loep worden genomen. ,,Dat was ook ons uiteindelijke doel. Want daar liepen wij natuurlijk tegenaan. Snelheid is gewoon erg belangrijk, zeker bij zo'n tijdelijk initiatief.” Maar voorlopig heeft hij niks aan de uitkomst van de avond die gehouden werd op verzoek van raadslid Mary-Ann Schreurs. Jorissen moet wachten tot de drie vergunningen verleend zijn, voordat het podium open kan in het voormalige koelgebouw tegenover Campina aan de Dirk Boutslaan. De initiatiefnemers hebben haast want ze kunnen maar tijdelijk van het pand gebruik maken, tot het omgebouwd wordt tot kantoren. Ze willen eind maart open gaan en begin april festival STRP ontvangen. Of dat nog gaat lukken hangt af van de Bibobprocedure voor de horecavergunning. De verwachting is dat er eind februari duidelijkheid komt of het Koelhuis groen licht krijgt. De overige vergunningen zijn zo goed als rond.

Jorritsma en List benadrukten dat het college wel degelijk voor een bruisende stad gaat, ook met nachtactiviteiten; de wethouder noemde onder meer de Verlaatjes, een vergunning om 's nachts langer open te blijven. De pilot in enkele delen van de stad krijgt waarschijnlijk een vervolg in grotere delen van Eindhoven. ,,Al zoeken we daarbij wel de balans tussen mogelijk maken en leefbaar houden van de stad. Er zijn ook mensen die vinden dat het wel wat minder kan", aldus List. Ze spraken beide tegen dat het college of de ambtenaren uit zijn om dwars te liggen, te traineren of te vertragen. ,,In 99 procent van de gevallen gaat het goed, maar die ene uitzondering wordt uitvergroot, daar gaat het hier om", aldus de burgemeester, die ook nog opmerkte dat er aan de kant van de aanvrager ook wel dingen mis gingen.

Ook willen de collegeleden echt wel oplossingen zoeken voor initiatieven en mogelijk maken waar het kan. Maar er zijn grenzen. ,,We willen niet marchanderen met de veiligheid", aldus Jorritsma. En List zei alleen 'binnen de kaders’ te kijken naar mogelijkheden. Daarvoor kregen zij ook wel steun van alle raadsleden, ook van Schreurs. ,,Maar dat is ook niet aan de orde. Het gaat erom dat het college zoekt naar een oplossing, bijvoorbeeld via een evenementenvergunning.” ,,Maar in het geval van het Koelhuis is die niet aangevraagd, daar gaat het om drie tijdelijke vergunningen”, aldus List. Terwijl Schreurs juist meer verwacht van een meedenkende overheid.

