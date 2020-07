Niet meer fietsen op het Stratumseind: doe je dat wel in je huiskamer?

EINDHOVEN - Het fietsverbod tussen twee uur 's middags tot zeven uur in de ochtend op het Stratumseind geldt al jaren. Maar de terrassen waren al gegroeid en de cafébazen zien hun gasten graag komen nu de lockdown voorbij is. Tijd om fietsers nu echt te gaan weren, vinden zij.

Bij de klanten van het voormalige café De Bakkerij kan het een gevoel van weemoed oproepen. Vanaf vrijdag staat het terrasmeubilair van de roemruchte kroeg dagelijks tussen twee uur 's middags en negen uur in de avond verspreid over het Stratumseind. Op initiatief van Roland Meijer van het Belgisch Biercafé zijn er vrijdagmiddag drie huiskamers opgesteld. Het ziet er gezellig uit, maar passerende fietsers hebben er last van.

En dat is precies de bedoeling. Want klanten en medewerksters van de tientallen cafés en eetgelegenheden hebben al langer last van hén. ,,Bijna drie maanden was hier alles dicht", vertelt Meijer op het terras van zijn café. ,,Blijkbaar zijn fietsers er aan gewend geraakt dat ze hier op volle snelheid konden rijden. Gelukkig weten de klanten ons na de versoepeling van de maatregelen weer te vinden, al is het nog niets zo druk als voorheen. En dan kan het riskant worden.”

Fiets je door je huiskamer?

We gaan even kijken bij de eerste van de drie huiskamers. Tussen de Feestfabriek en café Winston staat Marly. Zij spreekt passerende fietsers aan en overhandigt hen een kaartje met een voetgangerssymbool met als toevoeging: '14.00u tot 17.00u. Fiets je ook door je eigen huiskamer?' ,,De reacties zijn heel verschillend", zegt ze. ,,Sommigen fietsen door, anderen begrijpen het en lopen verder. Ik vind het leuk om te doen, maar hoop wel dat ik dadelijk eens afgelost wordt", klinkt het met een lach. Net daarvoor stapt een in het zwart geklede fietser af. ,,Dit moet vaker gebeuren", doelt hij op het ludieke karakter van de actie. ,,Zo kan het doeltreffend zijn." Zelf wist hij niet van het fietsverbod. Noemt zich fietstoerist uit de omgeving van Zwolle.

,,Designing out crime." Eugène van Gerwen van Stad & Co (voorheen Polyground) heeft zijn sporen verdiend bij de inrichting van drukke stadscentra. ,,Daarmee bedoelen we dat je de omgeving zó inricht, dat het publiek zich gedraagt zoals je graag ziet." Hij was betrokken bij het initiatief, net als de Vereniging Horecabelangen Stratumseind en de teamleider handhaving van de gemeente Eindhoven. Meijer is blij met hun betrokkenheid. Als het maar leidt tot minder overlast en risico's. ,,Een deel komt voor rekening van de maaltijdbezorgers", stelt hij. Klinkt logisch, want een aantal leveranciers levert vanaf het Stratumseind, maar ook klanten kunnen vragen de pizza op hun favoriete terras af te leveren.

Sober

De huiskamer tussen café Kix en Bartenders oogt sober, zonder schemerlamp en tv. Maar het helpt Nina en Pim om voldoende om fietsers staande te houden. ,,Dat wist ik niet, zeggen de meesten", vertelt Nina. Pim: ,,Maar sommigen roepen alleen maar: afstappen? Dat doe ik wel als ik thuis ben!" Tot slot de opstelling bij de café La Route. Floris drinkt er een biertje met zijn vrienden. ,,Het zijn vooral de obers die er last van hebben", vermoedt hij. Dan stappen Niek (14) en Lyam (15) van hun fiets, nadat ze zijn aangesproken. Ook zij zeggen het fietsverbod niet te kennen. ,,Maar ik pas me altijd aan als het druk is", zegt Niek. ,,Geen probleem." Ze lopen verder, met de fiets aan de hand, om ergens te gaan eten.