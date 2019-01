Niet meer geld voor aanpak verpaupering in Eindhoven

De Henri van Abbestichting is blij dát er een plan ligt, maar is niet bepaald tevreden met de inhoud, zegt Jos Hüsken van de erfgoedwaakhond. ,,Dit is onvoldoende, want de aanpak van verloedering staat of valt met handhaving: wie zijn cultuurhistorisch waardevolle pand niet goed onderhoudt, moet aangeschreven worden. Maar dat moet gecontroleerd worden. Als er geen extra mensen aangesteld worden, dan vergeet het maar. Dan weten eigenaren dat er toch niets gebeurt als ze geen onderhoud plegen." Ook de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven denkt er zo over.