Niet meer verdwalen in Eindhoven dankzij de wandelende wegwijzers

EINDHOVEN - Dolen door de binnenstad op zoek naar het station, de bioscoop of een speciale winkel is er niet meer bij. De navigators hebben dat als snel in de gaten en stappen er op af. Duidelijker kunnen ze het niet maken. Sweater en jack in Eindhovens rood in vanuit een rugzak steekt een steel met daaraan een rode pijl met de tekst NAVIGATOR. Deze twee vrouwen willen niets liever dan hun medemens van dienst zijn.

Megha Vaidya en Karin van der Leij staan tegen half elf zaterdagochtend op het kruispunt tussen Rechtestraat en Demer, bij de voormalige V&D. ,,Dit is het drukste punt”, legt Van der Leij uit. De twee zijn vrijwillige navigators in het kader van Gastvrije Binnenstad, een initiatief van Eindhoven 247 en gaan twee of drie dagdelen per maand op pad om bezoekers de weg te wijzen en van andere informatie te voorzien, indien gewenst.

Druk is het niet, in de ochtend. Na een paar minuten komt er een moeder met drie kinderen vragen naar het disco rolschaatsen. ,,Dat is in het Warehouse of Innovation, maar het gaat pas om elf uur open”, weet Van der Leij. Ze blijven even staan kletsen. ,,We hebben hen nog naar het ijsbaantje op de Markt verwezen, maar ik geloof dat ze liever gingen shoppen.”

Korte briefing

Vaidya komt uit Nepal en is met haar man naar Eindhoven gekomen, toen hij een baan bij de universiteit kreeg aangeboden. Nederlands verstaat ze al een beetje en ze weet al opvallend veel over haar nieuwe stad. Een voordat ze op pad gingen hebben ze nog een korte briefing gehad in de Eindhoven Brandstore, de vroegere VVV. Dus weten ze dat de komende dagen naast de roller disco en de ijsbaan bezoekers ook kunnen vertellen over het kerstwintercircus in het Parktheater en de fakkeltocht op kerstavond vanaf het Wilhelminaplein.

Gastvrijheid vergroten

De navigators zijn niet de enigen die de gastvrijheid in de binnenstad vergroten. Ook medewerkers van Ergon die met hun stofzuigers de straat schoonhouden en bestellers van Business Post vinden het fijn om mensen op weg te helpen. Dus ook zij zijn op de hoogte van het Fijne Feestdagen Festival en weten dat ze snel een boa of politie kunnen inschakelen als ze iets zien wat niet pluis is.

Hartstikke trots

Na een half uur gaan de vrouwen aan de wandel. Op de Markt zien ze dat het ijsbaancafé open in en krijgen daar koffie aangeboden. Van der Leij vertelt er dat ze dit doet omdat ze ‘hartstikke trots’ is op haar stad. Ze gaat als lid van het stapperspanel ook op pad naar de horeca om te zien of die brandveilig is en was gids bij Glow. ,,Eindhoven is geen mooie dame, maar wel een interessante, zegt mijn vriend en dat klopt wel, vind ik.”