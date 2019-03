Niet minder kinderen naar speciaal onderwijs in Zuidoost-Brabant na invoering wet

video | update Albert Heijn XL Woensel ontruimd na dreigtele­foon­tje: mogelijk gedreigd met bloedbad

6:06 EINDHOVEN - De Albert Heijn XL in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdagavond rond 20.30 uur ontruimd. Volgens de politie was er sprake van een ‘zeer serieus te nemen dreigtelefoontje’. Zij wil echter niets zeggen over de inhoud van het telefoontje.