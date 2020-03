Niet onverwacht maar wel een nieuwe dreun. Horeca nog zeker een maand dicht

De zon van de afgelopen dagen zou normaal gesproken zorgen voor volle terrassen op de Markt in Eindhoven. Nu is het er akelig leeg, ziet ook Perry Kusters, eigenaar van café Queen en voorzitter van de vereniging Marktbelangen. ,,Het is heel triest en het kost ons klauwen met geld. Aan de andere kant is het denk ik een verstandig besluit. Ze leggen het netjes uit en ze steunen ons waar het kan.”

Vechten en strijden voor bedrijf

Geert Blenckers, samen met Jeroen van Schijndel eigenaar van twaalf horecazaken in Eindhoven, Helmond, Breda en Den Bosch, is drukker dan ooit nu al zijn zaken dicht zijn. ,,Het is de hele dag schakelen met personeel, leveranciers en huurbazen. Gesprekken met de brouwerij en de gemeente. Vechten en strijden om ons bedrijf door deze tijd te loodsen. Afgelopen week hebben we de salarissen van ons personeel kunnen betalen. Een paar honderd medewerkers dus dat is een hoop geld als er niets binnenkomt.”

Komende maandag opent het UWV het loket waar werkgevers kunnen aankloppen voor een vergoeding van maximaal 90 procent van de loonkosten van werknemers. Volgens Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is dat net op tijd. ,,Als ze zoals ze beloven binnen drie weken uitbetalen, kunnen horeca-ondernemers de lonen van april straks op tijd betalen.”

Met uitstel zijn we niet geholpen

Waar de loonkosten voor het personeel redelijk afgedekt lijken, maakt Bakker zich wel zorgen over andere kosten zoals huur en gemeentelijke belastingen. ,,We merken dat er begrip is en dat er meegedacht wordt maar vooralsnog gaan de meeste gesprekken en regelingen over het uitstellen van betalingen. Dan zijn we nu geholpen maar komt de klap alsnog over een paar maanden. Ik sprak vanmorgen een ondernemer wiens huur drie maanden was kwijtgescholden. Kijk daarmee kun je vooruit.”

Volledig scherm Drukte op het Stratumseind in betere tijden © DCI Media

Ook het vakantiegeld is volgens Bakker nog onderwerp van gesprek. ,,Als je het mij vraagt zou dit over twee maanden uitgesmeerd moeten worden. De helft in mei en de helft in juni.” Dat vraagt ook iets van de werknemers, snapt Bakker. ,,Maar we zullen het met z’n allen moeten doen. Als straks de horeca weer open mag, hoop ik dat ze ook niet allemaal tegelijkertijd op vakantie gaan.”

Problemen zijn na 28 april niet voorbij

Dat de problemen na 28 april voorbij zijn lijkt een utopie, zo is ook de gedachte bij Kusters. ,,Het lijkt me niet dat iedereen op 29 april de deuren weer mag openen. Misschien kunnen we voorzichtig weer beginnen, ik weet het niet.” Ook Bakker denkt dat er straks sprake zal zijn van een geleidelijke heropening van de horeca. ,,Eerst de kleine zaken en dan de grotere. Evenementen zullen nog later pas door mogen gaan.”