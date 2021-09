Niet ‘opmaken om het opmaken’: onderwijsmiljoenen nuttig besteed, zeggen schoolbestuurders

Recensie Dementie raak getypeerd door kwetsbare Arjan Ederveen in ‘Vergeten’

22 september EINDHOVEN - Als er iemand geschikt is om dementie uit te beelden is het Arjan Ederveen. Deze acteur heeft van zichzelf al iets kwetsbaars, de stap naar totale hulpeloosheid lijkt hij gemakkelijk te nemen. Lijkt, want je moet goed weten wat je doet, elke vorm van te dik aanzetten staat in geval van deze aandoening gelijk aan belachelijk maken.