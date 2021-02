Niet rellen maar rappen; Eindhovense jongeren maken videoclip

Gittes kapsalon moest al na drie maanden dicht: ‘Het is vooral de onzeker­heid die me sloopt’

13:30 DOMMELEN - In september opende Gitte Lammers haar kapsalon BelleHair in Dommelen. Amper drie maanden later moest hij dicht. Hoewel het water haar tot de lippen staat, blijft Lammers strijdbaar. ,,Maar ik heb er slapeloze nachten van.”