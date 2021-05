Niet sneller dan 30 km per uur, alsjeblieft

EINDHOVEN - Behalve de tijdelijke snelheidsmeterspaarpot kreeg de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven vrijdag een blijvende oproep aan weggebruikers zich te houden aan de maximumsnelheid. Het maakt deel uit van een stadsbrede campagne voor beter gedrag in het verkeer.

Met een spuitbus witte verf vult wethouder Monique List (VVD, mobiliteit) vrijdagmiddag het sjabloon op het asfalt van de Sint Bonifaciuslaan. Als ze klaar is, ligt er een aansporing aan de weggebruiker om niet harder dan 30 kilometer per uur te rijden. De straat in het stadsdeel Stratum is de eerste van tien straten waar regelmatig te hard wordt gereden en voorzien worden van de oproep.

Het maakt deel uit van een stadsbrede campagne voor gedragsverandering. ,,Want verkeerd gedrag is negen van de tien keer de oorzaak van verkeersongevallen”, zei List vorig jaar september bij de start van de campagne in winkelcentrum WoensXL. Voordat ze de spuitbus ter hand nam stond ze aan het begin van dezelfde straat bij de snelheidsmeterspaarpot. Die houdt de hele maand mei bij hoeveel automobilisten zich houden aan de maximumsnelheid. Elke keer gaan er een paar centen in de spaarpot. Vrijdag was het saldo 1284,98 euro. De meter loopt nog door tot 31 mei en zal genoeg opleveren voor een jeu-de-boulesbaan in het Bonifaciuspark. Dat bleek na een poll van de gemeente onder buurtbewoners de grootste wens.

Gewenst verkeersgedrag

Sander Ras woont in de Sint Bonifaciuslaan en zet zich samen met straatgenoot Rob Brinkhof al jaren in voor een verkeersveilige inrichting van de wijkontsluitingsweg. Hij is blij met de aandacht en publiciteit én met de uitnodiging van de gemeente om mee te denken over wat er beter kan. Want hij weet dat gewenst verkeersgedrag wordt bevorderd door een weginrichting die daarbij past. ,,Wij zijn niet deskundig, maar Veilig Verkeer Nederland heeft al suggesties gedaan.” Toch wil de wethouder een voorbehoud maken. ,,De lijnbus en de hulpdiensten moeten hier kunnen rijden. En we kunnen niet alles tegelijk.”

De campagne heeft nog meer in petto, vertelt List. Zo gaat de gemeente in gesprek met directies én ouders van basisscholen waar nog geen schoolzone is aangelegd. Met de oproep om kinderen minder vaak met de auto naar school te brengen. ,,Want met de auto maken ze het verkeer rond de school nóg drukker.”