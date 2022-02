Niet veel, maar wel serieuze belangstelling voor bruine labrador Balou

Sinds donderdag staat Balou op de website van de dierenopvang in Eindhoven. Lief is de hond zeker, maar niet gemakkelijk. Balou, die in december vermoedelijk is aangereden, is weer helemaal opgelapt. Maar ongedeerd is hij niet gebleven. Hij is al op leeftijd, heeft nekletsel en prostaatproblemen, en vrij lomp. Daarom kan hij niet in een gezin met kinderen geplaatst worden. Ook heeft hij een grote tuin nodig waar hij rustig zijn oude dag kan doorbrengen.