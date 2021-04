Niet vliegen maar prikken: stewardessen gaan helpen bij het vaccineren

PLEK is het nieuwe loket voor middeldure woningen van corpora­ties Eindhoven: ‘kloof dichten tussen sociaal en commerci­eel huren’

8 april EINDHOVEN - PLEK, zo heet het nieuwe online loket voor alle middeldure huurwoningen van de woningcorporaties Trudo en Wooninc. in Eindhoven. Via de site plek-nu.nl gaan de twee hun bestaande en nieuwe duurdere woningen verhuren. En verkopen, want Trudo wil ook betaalbare koopwoningen aanbieden.