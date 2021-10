Niet voeren bij mobiele kinderboerderij Achtse Barrier: ‘Want dan wordt de ezel boos als hij niet alles krijgt’

EINDHOVEN - Het zonnetje schijnt op deze mooie herfstdag, de temperatuur is heerlijk. Het had geen mooiere dag kunnen zijn voor de mobiele kinderboerderij in de tuin van wijkcentrum De Mortel aan het Savoiepad in de Achtse Barrrier.

Annie Udo en haar kleindochter Iza van Meijgaard (10) zijn al uren te vinden bij de dieren van de mobiele kinderboerderij. ,,Dat het zo leuk zou zijn, wisten we niet. Het is weer eens wat anders dan het kaartspelletje UNO of schilderijtjes maken”, zegt Udo lachend. Iza straalt en geniet zichtbaar. Het is herfstvakantie en ze logeert bij oma. ,,Ik hou van dieren. De lama vind ik een beetje eng, maar ik heb de papegaai en kip al vastgehouden en geknuffeld met de cavia’s en konijnen.”

De lama steekt met kop en schouder boven de ezel, schapen en geiten uit. Hij heeft veel interesse in het notitieblokje van de verslaggever, maar uiteindelijk geeft hij het op. Als dierenverzorger Bente Swennen zijn lunch aan het eten is, zijn de dieren niet bij hem weg te slaan. ,,Maar voeren mag niet, want dan wordt de ezel boos als hij niet alles krijgt.” En dat blijkt als een van de kindjes de ezel stro voert en die iets te enthousiast het handje mee wil eten.

Doorlopend druk

De verplaatsbare kinderboerderij is donderdagmorgen in de tuin achter wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier neergestreken. Het is doorlopend druk met opa’s en oma’s en hun kleinkinderen of vaders en moeder met de kinderen. Jong en oud geniet van de dieren.

Swennen heeft zijn bus en trailer volgeladen met de dieren, de hekken en het stalletje. ,,De dieren zijn het gewend hoor”, zegt hij voor diegene die zich daar zorgen over zouden maken. De hekken zijn ruim neergezet, zodat de dieren zich terug kunnen trekken als het te druk is. In de hoeken liggen balen stro waar de dieren op hun gemak kunnen eten. ,,De cavia’s en konijnen wissel ik regelmatig als er lang mee geknuffeld is.” Als het stinkdier uit zijn hok gehaald wordt zijn de kinderen er niet bij weg te slaan. ,,En nee, ze gaan niet ‘stinken’, want deze zijn gewend aan mensen.”

Het initiatief voor deze dierenpret komt van het ‘Hart voor de Buurt’. Dit is een samenwerking van de senioren van de dagbesteding van Zorggroep Archipel Eerbrand actief in het wijkcentrum De Mortel, het wijkcentrum zelf en de projectgroep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ in de wijk Achtse Barrier. Zij zetten zich in voor activiteiten in de wijk voor jong en oud samen.

,,Vanuit de gemeente Eindhoven hebben we subsidie gekregen voor projecten om op een fijne manier uit de coronaperiode te komen”, zegt Diny Ossewaarde, zakelijk leider van De Mortel. ,,Hier in de wijk zijn geen dierenweitjes. Dit is leuk is voor jong en oud. Vanmorgen zijn de mensen van de dagbesteding al geweest. Het trekt zoveel mensen dat er al geopperd is om de dieren voor vast hier te laten staan” zegt Ossewaarde lachend.