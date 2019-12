Niets kan rechters nog verbazen: de meest opvallende zaken van afgelopen jaar

Groot-Eindhoven 100 jaar 100 jaar Groot Eindhoven in oude en nieuwe stenen

28 december EINDHOVEN - Wat is er na honderd jaar ‘groot’ Eindhoven nog over van de oude dorpskernen die samen de stad vormden in 1920? Veel verdween natuurlijk, in ‘sloopstad’ Eindhoven, maar er is zeker nog genoeg terug te vinden van de oude dorpen. En er werd natuurlijk nog veel meer bijgebouwd in die 100 jaar. Voor, maar vooral na de oorlog, in de wederopbouwperiode. Hieronder een bijna willekeurige selectie van oud én nieuw. Foto's zijn van Persbureau Van de Meulenhof, Eindhoven in Beeld, Ronald Otter, En Face en Google Maps.