De Woenselse voetbalclub, die in 2011 door een fusie ontstond maar in de jaren erna met een forse leegloop werd geconfronteerd en daardoor in financiële nood raakte, heeft donderdag tijdens de algemene vergadering een nieuw bestuur gekozen. Naast voorzitter Ben Albinus bestaat dat uit penningmeester Peter Verhappen - voorheen al ad interim - en secretaris Christel Heeren. Ook zijn er twee algemeen bestuursleden voor de jeugd en de senioren benoemd.

Tijdens de bijeenkomst heeft het nieuwe team zijn plannen en visie gepresenteerd, dat de club de komende jaren uit het slop moet halen. Voorzitter Albinus is vol goede moed: ,,We willen niet terugkijken naar de problemen uit het verleden, maar ons volledig focussen op de toekomst. Rome is ook niet op één dag gebouwd, we zullen met kleine stappen onze club weer gezond moeten maken. En dat gaat lukken", zegt hij overtuigd.

Kantine

Nog altijd hikt Wodan tegen een begrotingstekort aan van zo'n 30.000 euro; geld dat de club schuldig is aan de gemeente. Het tekort is volgens Albinus zowat geheel weg te werken zodra de voormalige uitbaters van de kantine op het sportcomplex in Eindhoven-Noord hun achterstallige pacht hebben voldaan. Verder wil Wodan zijn financiële positie versterken door meer opbrengsten uit de kantine te genereren. Deze gaat op vier doordeweekse avonden en in het weekend open en wordt gerund door een Wodan-vrijwilliger. Er zal zo snel mogelijk een drankvergunning worden aangevraagd, aldus Albinus, zodat er ook alcohol geschonken kan gaan worden.

Verder wordt een ander beleid overwogen bij het innen van de contributie - vooraf in plaats van achteraf, eventueel te betalen in acht termijnen - en wordt er vol gas gegeven bij het binnenhalen van meer sponsorgelden. ,,De mensen moeten weer vertrouwen krijgen in onze financiële positie", zeggen Albinus en Heeren. ,,Het vorige bestuur communiceerde slecht; wij gaan hierover én over alle andere zaken volledige openheid geven."

Advies

De club telt momenteel 520 leden, inclusief de tien die er de afgelopen drie maanden zijn bijgekomen. Volgens het kersverse bestuur kan dat aantal verder groeien, als het 'financieel vertrouwen' hersteld is. Dat zal er volgens hen ook toe leiden dat de leden beter aan hun contributieverplichtingen voldoen.