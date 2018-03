Nieuw bloed in Raad van Commissarissen Eindhoven Airport

Swinkels was 12 jaar president-commissaris; de maximale termijn. Behalve Van der Els is ook Carlo van Kemenade toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Hij is de opvolger van Ad de Jong, die er eveneens drie zittingstermijnen van vier jaar op heeft zitten. Van Kemenade was voorheen werkzaam bij DLL en is nu directievoorzitter van Obvion.