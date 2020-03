Nieuw concept voor Eindhoven: bakkerij Bekkers begint een broodoutlet

EINDHOVEN - Een grote toonbank vult vrijwel de gehele nieuwe bakkerij in Woensel-West. Een oven ontbreekt bij Over van Bakkerij Bekkers; zij kunnen het zonder af. Alles wat vanaf donderdag 5 maart verkocht wordt, lag een dag eerder namelijk in één van hun andere filialen.

Bedrijfsleider Frank van de Laar zat er al langer mee in zijn maag. ,,Als ondernemer wil je nooit lege schappen hebben, maar dat betekent ook dat er altijd een gedeelte overblijft.” Hij schat dat ze 5 procent van wat ze dagelijks bakken uiteindelijk niet verkopen. ,,Omdat we dertien filialen hebben, gaat dat toch om flinke aantallen.”

Een euro

Quote Alles wat naar hier komt, blijft maximaal een dag liggen Frank van de Laar, bedrijfsleider Zo ontstond het idee van een broodoutlet. Vanaf donderdag bieden ze de onverkochte broden voor een gereduceerd tarief aan in Over van Bakkerij Bekkers, hun nieuwe winkel aan de Edisonstraat. Voor een heel brood betaal je een euro, een zak broodjes kost 85 cent. ,,Misschien breiden we ons assortiment nog uit met appelflappen of worstenbroodjes. We kijken wat aanslaat.”



Van de Laar wil benadrukken dat zowel met de versheid als de smaak van het brood niks mis is. ,,Alles wat naar hier komt, blijft maximaal een dag liggen.” Van de voedsel en warenautoriteit (NVWA) mag brood van gisteren nog gewoon verkocht worden, zolang de kopers maar weten dat het niet dagvers is.

Verrassingspakket

Net als diverse bakkers in de regio was Bakkeij Bekkers voorheen aangesloten bij de Too Good to Go-app. Hier bieden ondernemers voor een zacht prijsje een ‘verassingspakket’ aan met etenswaren die ze anders weg moeten gooien en nu vlak voor sluitingstijd of de volgende dag opgehaald kunnen worden. Met hun nieuwe concept hoopt Bekkers nu nog minder voedsel te verspillen. Een strijd die volgens Van de Laar in Veghel, waar hun kantoor zit, door steeds meer bedrijven wordt gevoerd. Bekendste voorbeeld is de verspillingsfabriek, waar ze koken met enkel ‘afgekeurde’ groenten, die door hun vorm of grootte onverkoopbaar zijn.

Bekkers koos voor de nieuwe winkelstrip in Woensel-West vanwege de potentie van de wijk en de centrale ligging. ,,We hebben drie vestigingen in Eindhoven en een aantal vlakbij.” In totaal heeft de bakkerij die ruim 90 jaar geleden begon in Nijnsel nu veertien vestigingen verdeeld over negen plaatsen in de regio. ,,Maar dit wordt voor ons ook een heel nieuw avontuur.”