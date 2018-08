Nieuw cultuurcentrum in Eindhoven is een plek voor iedereen

Opinie Het kan zo niet langer met het luchtver­keer in regio Eindhoven

10:26 Vliegverkeer speelt zich af in ander universum, een wereld waarin leefklimaat en gezondheid er niet toe doen. Dat schrijft Hans Coolen uit Son in Breugel in dit opinieartikel als reactie op de toenemende groei van het vliegverkeer in de regio Eindhoven.