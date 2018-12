Nieuw duo op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven: GGzE en de Kerstman

Het winterfestival is een samenwerking van Pop-up City en GGzE. Voor Pop-up City is het festival het eerste evenement. Eigenaar Mart Habraken heeft een evenementenbureau en is een halfjaar geleden gestart met Pop-up City. Zijn droom is om met hun bouwwerken binnen een dag een stad te bouwen. Ze willen dat doen met echt authentieke bouwwerken vol karakter en met een warme uitstraling. Op zoek naar een geschikte locatie zijn ze bij GGzE terechtgekomen. Rick van Hak van Pop-up City: ,,Het is een mooie locatie, centraal gelegen. Het past bij ons, wij met onze barn, dicht bij de kinderboerderij op het terrein. Daarom doneren we een gedeelte van het bedrag dat wordt opgehaald, met onder andere de reserveringen, aan het goede doel 'dieren in de zorg GGzE'."